Российские флаги возвращены в профили россиянок на сайте WTA

Российские флаги были возвращены в профили россиянок на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) после того, как они были удалены на несколько часов.

Ранее в рейтинге WTA напротив фамилий российских теннисисток пропали флаги и трёхбуквенный код страны. Также в онлайн-трансляции матча с участием россиянки Камиллы Рахимовой на стартовавшем в Монтеррее (Мексика) турнире не отображался флаг России, но присутствовала аббревиатура RUS.

В настоящее время вся информация о российских теннисистках возвращена на официальный сайт WTA.

Напомним, ранее украинка Элина Свитолина отказалась играть против россиянки Анастасии Потаповой в первом круге этого турнира. Ей было присуждено техническое поражение. Также стало известно, что Федерация тенниса Украины обратилась в ITF с требованием немедленно исключить Федерацию тенниса России (ФТР) из числа участников организации.