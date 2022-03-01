Свитолина сыграет с Потаповой в Монтеррее. Она собиралась бойкотировать матч с россиянкой

15-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что всё же сыграет на турнире категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика).

Первая сеяная Свитолина на старте соревнований должна сразиться с россиянкой Анастасией Потаповой. Ранее Элина заявила, что будет бойкотировать все встречи с российскими или белорусскими игроками, если те будут выступать с отображением национальной символики.

«Всё согласовано. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также люди, ответственные за проведение игры, подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время завтрашнего матча», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

27-летняя Свитолина – уроженка Одессы, чемпионка 16 турниров на уровне WTA, бронзовый призёр Олимпиады-2020, экс третья ракетка мира, двукратная полуфиналистка турниров «Большого шлема».