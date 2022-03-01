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Вера Звонарёва потерпела разгромное поражение на старте турнира в Лионе

Вера Звонарёва потерпела разгромное поражение на старте турнира в Лионе
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Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва потерпела разгромное поражение на старте турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция), который продлится до 6 марта.

В матче первого круга Звонарёва (107-й номер рейтинга) проиграла представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк (7) со счётом 0:6, 3:6. Встреча продлилась ровно 1 час. Звонарёва 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Ван Эйтванк — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде бельгийка сразится с ещё одной россиянкой Варварой Грачёвой.

Призовой фонд соревнований в Лионе составил $ 239 477. Их действующей чемпионкой является представительница Дании Клара Таусон.

Лион. 1-й круг
01 марта 2022, вторник. 14:55 МСК
Вера Звонарёва
107
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Элисон Ван Эйтванк
55
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
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