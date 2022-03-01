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Новак Джокович расстался с многолетним тренером Марианом Вайдой

Новак Джокович расстался с многолетним тренером Марианом Вайдой
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с многолетним наставником Марианом Вайдой. Об этом сообщил сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Примечательно, что Вайда не ездил вместе с Джоковичем на Открытый чемпионат Австралии – 2022, но публично поддержал спортсмена в его визовом конфликте с австралийскими властями. Также словацкий специалист не был замечен в ложе Джоковича во время турнира в Дубае (ОАЭ).

Джокович и Вайда объявили о сотрудничестве перед «Ролан Гаррос – 2006», с тех пор они работали вместе, за исключением перерыва с апреля 2017-го по апрель 2018-го.

Таким образом сейчас в штаб Джоковича входят: тренер Горан Иванишевич, физиотерапевты Улисес Бадио и Мильян Аманович, а также фитнес-тренер Марко Паничи.

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