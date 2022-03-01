Российские теннисисты смогут играть на международных турнирах только без флага и гимна
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Российские и белорусские теннисисты будут участвовать в турнирах под эгидой ATP и WTA, а также в турнирах «Большого шлема» без права демонстрации национальной символики – флага и гимна, сообщают пресс-службы организаций. Сроки действия данного решения пока не определены.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям и организаторам не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов в связи с военной спецоперацией России на Украине. Спортсмены и команды из России и Беларуси могут участвовать только как нейтральные атлеты. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.
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