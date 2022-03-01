Кубок Кремля в 2022 году официально не состоится

Советы директоров ATP и WTA приняли совместное решение об отмене «ВТБ Кубка Кремля», который должен был пройти в октябре 2022 года, сообщают пресс-службы организаций.

Традиционные мужские и женские соревнования должны были пройти в октябре. Действующим чемпионом мужского турнира является россиянин Аслан Карацев, женского — эстонка Анетт Контавейт.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям и организаторам не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов в связи с военной спецоперацией России на Украине. После чего Международная федерация тенниса (ITF) объявила о временном отстранении российских и белорусских команд от командных турниров, приостановке членства Федераций двух стран, а также отмене всех турниров под её эгидой, которые должны были пройти на территориях России и Беларуси.