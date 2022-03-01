«Отвечал, как есть». Андрей Рублёв — о вопросах соперников про ситуацию в Украине

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, как на нём отразилась ситуация на Украине.

«В первый день, когда это всё началось, в «Инстаграме» было очень много злых и плохих сообщений в мой адрес, поэтому хочешь-не хочешь, ты это всё ощущаешь на себе – хотя я вообще не тот, кто должен говорить, как это по нему ударило. Лично мне повезло, что я могу летать и заниматься делом, а в целом это всё, конечно, ужасно. Мир во всём мире – это самое важное, и в такие моменты понимаешь, что ничто другое вообще не имеет значения – только чтобы можно было спокойно жить.

Я думаю, что история нам для того и дана, чтобы не повторять ее ошибок. И лучшей памятью и уважением тем, кто воевал во Второй мировой войне, должна быть наша мирная жизнь. Это было бы лучшим наследием, лучшим уроком, который мы извлекли.

В раздевалке ко мне никто не обращался ни с вопросами, ни с тем более с претензиями. Я не знаю, кто что обсуждает между собой, но меня максимум спрашивали, что я думаю, – я отвечал как есть: что это чудовищно, и я сам не знаю, что происходит.

Когда я написал на камере своё «Не надо войны, пожалуйста», у меня не было замысла, что сейчас это завирусится и меня прославит. Я написал это, потому что так чувствую. И мне не хотелось писать это второй раз, чтобы это не выглядело, будто я пытаюсь хайпить на этой теме.

Я выразил свою позицию этой надписью и потом ещё в интервью – привлекать дальше к себе внимание этой темой мне больше не хотелось, потому что тогда могло показаться, что я хочу как-то себя раскрутить и возвысить, а это вообще не так», — приводит слова Рублёва Sports.ru.