«Отвечал, как есть». Андрей Рублёв — о вопросах соперников про ситуацию в Украине

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, как на нём отразилась ситуация на Украине.
«В первый день, когда это всё началось, в «Инстаграме» было очень много злых и плохих сообщений в мой адрес, поэтому хочешь-не хочешь, ты это всё ощущаешь на себе – хотя я вообще не тот, кто должен говорить, как это по нему ударило. Лично мне повезло, что я могу летать и заниматься делом, а в целом это всё, конечно, ужасно. Мир во всём мире – это самое важное, и в такие моменты понимаешь, что ничто другое вообще не имеет значения – только чтобы можно было спокойно жить.
Я думаю, что история нам для того и дана, чтобы не повторять ее ошибок. И лучшей памятью и уважением тем, кто воевал во Второй мировой войне, должна быть наша мирная жизнь. Это было бы лучшим наследием, лучшим уроком, который мы извлекли.
В раздевалке ко мне никто не обращался ни с вопросами, ни с тем более с претензиями. Я не знаю, кто что обсуждает между собой, но меня максимум спрашивали, что я думаю, – я отвечал как есть: что это чудовищно, и я сам не знаю, что происходит.
Когда я написал на камере своё «Не надо войны, пожалуйста», у меня не было замысла, что сейчас это завирусится и меня прославит. Я написал это, потому что так чувствую. И мне не хотелось писать это второй раз, чтобы это не выглядело, будто я пытаюсь хайпить на этой теме.
Я выразил свою позицию этой надписью и потом ещё в интервью – привлекать дальше к себе внимание этой темой мне больше не хотелось, потому что тогда могло показаться, что я хочу как-то себя раскрутить и возвысить, а это вообще не так», — приводит слова Рублёва Sports.ru.
- 1 марта 2022
-
23:01
-
21:41
-
21:37
-
21:27
-
21:10
-
20:49
-
18:16
-
17:41
-
16:48
-
15:08
-
09:34
-
09:17
-
01:20
- 28 февраля 2022
-
22:28
-
21:43
-
20:30
-
20:14
-
18:26
-
18:13
-
17:58
-
17:13
-
15:52
-
14:16
-
13:07
-
12:41
-
12:00
-
11:13
-
10:27
-
10:18
-
09:35
-
07:33
-
06:46
- 27 февраля 2022
-
22:49
-
22:02
-
21:13