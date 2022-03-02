Россиянка Потапова разгромно проиграла украинке Свитолиной, угрожавшей бойкотировать матчи
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Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела разгромное поражение в матче первого круга турнира в Монтеррее (Мексика), в котором её соперницей была украинская спортсменка Элина Свитолина. Потапова проиграла со счётом 2:6, 1:6. Ранее Свитолина заявляла, что будет бойкотировать все встречи с российскими или белорусскими игроками, если те будут выступать с отображением национальной символики. Впоследствии спортсменка изменила решение, после того как организаторы заверили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны.
На счету Анастасии Потаповой два эйса и четыре двойные ошибки. У Элины Свитолиной три подачи навылет и две ошибки на подаче. Матч продолжался 1 час 4 минуты.
Монтеррей. 1-й круг
02 марта 2022, среда. 04:50 МСК
15
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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115
Анастасия Потапова
А. Потапова
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