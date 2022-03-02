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Украинка Свитолина прокомментировала разгромную победу над россиянкой Потаповой

Украинка Свитолина прокомментировала разгромную победу над россиянкой Потаповой
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о разгромной победе над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Монтеррее (Мексика). Свитолина выиграла встречу со счётом 6:2, 6:1.

«Сегодня был особенный матч для меня. Я в грустном настроении, но рада, что играю в теннис здесь. Я была сосредоточена. Я исполняла миссию для своей страны. С самого начала было важно быть готовой ко всему, что окажется на моём пути», — приводит слова Свитолиной Sportsnet.

Ранее Свитолина заявляла, что будет бойкотировать все встречи с российскими или белорусскими игроками, если те будут выступать с отображением национальной символики. Впоследствии спортсменка изменила решение, после того как организаторы заверили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны.

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