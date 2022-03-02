Новак Джокович прокомментировал расставание со своим многолетним тренером Марианом Вайдой
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал прекращение сотрудничества с многолетним наставником Марианом Вайдой.
«Какое путешествие проделали мы вместе, мой друг. 15 лет! Ты был на моей стороне в самые важные и памятные моменты в моей карьере. Вместе мы достигли невероятного. Я всегда буду благодарен тебе за твою дружбу и преданность.
Ты всегда будешь как член моей семьи. Не могу выразить, насколько я благодарен тебе за всё», — написал Новак Джокович на своей странице в «Инстаграме».
О сотрудничестве Джоковича и Вайды стало известно перед «Ролан Гаррос» – 2006. С тех пор они работали вместе, за исключением перерыва с апреля 2017-го по апрель 2018-го.
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