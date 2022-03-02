Кафельников: шансов оспорить санкции против российского тенниса нет от слова «совсем»

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на санкции в адрес российского тенниса.
Международная Федерация тенниса (ITF) приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР), отстранила российских спортсменов от участия в международных командных турнирах, а также запретила демонстрацию национальной символики на турнирах ATP, WTA и «Большого шлема».
«Была ли надежда, что санкции не коснутся российского тенниса? Нет, у меня такой надежды не было. К сожалению, это было предсказуемо. И шансов оспорить эти санкции нет от слова «совсем». Увы, я не могу дать ответ, что делать в этой ситуации — и никто не может. И это, наверное, самое печальное», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».
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