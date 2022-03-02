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Роджер Федерер начнёт тренироваться на корте вместе с женой Миркой

Роджер Федерер начнёт тренироваться на корте вместе с женой Миркой
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Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, поделился новостями о процессе восстановления подопечного. В последние годы Федерер перенёс несколько операций на колене.

«Он всё ещё находится на этапе реабилитации. Но его нагрузки растут, он усердно работает. Укрепляется не только колено, но и мышцы ног и всё остальное тело. Это полноценная программа подготовки. Роджер находится в тесном контакте с фитнес-тренером, но пока не работает с ним. Главное для него вернуться постепенно», — приводит слова Люти Tages Anzeiger.

Люти также отметил, что на этой неделе в качестве разминки Федерер потренируется с женой и бывшей теннисисткой Миркой.

У Федерера и Мирки четверо детей – девочки-близняшки Майла-Роуз и Шарлин-Рива и сыновья-близнецы Лео и Ленни.

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