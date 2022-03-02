Вавринка рассказал, когда планирует вернуться в тур. Стэн не играл год

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, когда планирует вернуться в тур.

В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. При этом швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства, однако с того момента не принял участия ни в одном турнире ATP.

«Я закончил процесс реабилитации 5 января. С тех пор я на стадии подготовки. А начал снова играть в теннис, пока по 40 минут, 4-го февраля. Я не прикасался к ракетке с мая 2021 года, теперь мне гораздо лучше. Усиленно работаю для возвращения в тур вместе со своим физиотерапевтом Пьером Паганини. Я хорошо работаю, но мне всё равно нужно быть осторожным. Сейчас мне действительно нужно возвращать все игровые элементы. С этих выходных я начал полноценно работать над теннисом, эти тренировки покажут, на каком уровне я нахожусь. «Мастерс» в Монте-Карло, который должен пройти с 9 по 17 апреля, был выбран мной в качестве цели. Возможно, я вернусь даже раньше, планы быстро меняются (смеётся)», — приводит слова Вавринки Ubi Tennis со ссылкой на на L'Équipe.