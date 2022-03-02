Тренер Федерера скептически высказался о шансах Роджера сыграть на Уимблдоне-2022
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Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, оценил шансы подопечного выступить на грядущем Уимблдоне. Соревнования запланированы на период с 27 июня по 10 июля.
Напомним, Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за очередной операции на колене, это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Ранее швейцарец подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера.
«На данный момент это кажется маловероятным. Я не говорю, что это невозможно, но шансов немного. Мы не общаемся по телефону каждый день, но время от времени поддерживаем контакт и встречаемся», — приводит слова Люти Tages Anzeiger.
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