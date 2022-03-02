Белоруска Виктория Азаренко высказалась о ситуации на Украине

Экс первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко высказалась о проведении специальной военной операции на Украине.
«Я глубоко разочарована действиями, которые за последние несколько дней произошли против Украины. Грустно видеть, сколько невинных людей страдает от такого насилия. С раннего детства я всегда видела, как дружелюбно украинский и белорусский народы относятся друг к другу, всегда поддерживают друг друга. Трудно наблюдать это насильственное разделение, которое происходит в настоящее время вместо того, чтобы поддерживать и находить сострадание друг к другу. Моё сердце с каждым, кто прямо или косвенно пострадал от военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), которая причиняет боль и страдания многим. Я надеюсь и желаю мира и скорейшего прекращения спецоперации», — написала Азаренко в своём «инстаграме».
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