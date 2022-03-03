Братья Брайаны пожертвуют призовые в пользу пострадавших на Украине

Американские теннисисты Боб Брайан и Майк Брайан, являющиеся самыми успешными игроками в парном разряде в мире, сообщили, что пожертвуют средства пострадавшим на Украине. Спортсмены передадут призовые, заработанные на турнире в Индиан-Уэллсе (США), на благотворительные цели.
Боб Брайан рассказал, что они с братом проведут аукцион, на который выставят теннисные ракетки с автографами. Средства, вырученные от их продажи, также будут направлены украинцам.
«Мы все очень опечалены тем, какая трагедия разворачивается на Украине. Дети должны играть на площадках и теннисных кортах, а не сидеть в бомбоубежищах. Теннисное сообщество очень дружное. Я уверен, что у нас будет отличная поддержка со стороны других игроков», — цитирует Боба Брайана Reuters.
Напомним, что ранее украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о пожертвовании призовых с турнира в Монтеррее (Мексика) на нужды армии.
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