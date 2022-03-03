Свитолина высказалась о Рублёве, который говорил о ситуации на Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о словах россиянина Андрея Рублёва. Ранее он сделал заявление о ситуации на Украине, выступив за мир.



«Я думаю, что Рублёв сказал очень правильные слова. Но, на мой взгляд, мы можем сделать гораздо больше. Мы можем добиться большего.



Я стараюсь привлекать теннисное сообщество, сделать так, чтобы нам помогли. Неважно, в какой стране находится человек. Нам нужно быть заодно», — цитирует Свитолину GulfNews.



Ранее спортсменка сообщила, что пожертвует призовые на нужды украинской армии.



Свитолина отказывалась играть с российскими и белорусскими спортсменками, пока они будут выступать под своими национальными флагами. В итоге её просьба на турнире в Монтеррее (Мексика) была удовлетворена.

Новость по теме Свитолина пожертвует призовые с ближайших турниров на нужды украинской армии