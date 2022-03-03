Мариан Вайда прокомментировал прекращение сотрудничества с Джоковичем
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Тренер Мариан Вайда, который ранее работал с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, прокомментировал завершение сотрудничества. Специалист дал понять, что они расстались друзьями. Вайда и Джокович вместе работали в течение 15 лет.
Во время этого сотрудничества Джокович одержал победы на 20 турнирах «Большого шлема», стал первой ракеткой мира и одним из самых титулованных игроков в истории.
«Во время нашего сотрудничества с Джоковичем мне повезло наблюдать за тем, как он стал тем игроком, которым является сейчас. Я буду оглядываться на нашу работу с гордостью. И я благодарен за тот успех, которого мы достигли. Я остаюсь его огромным поклонником на корте и за его пределами», — приводит слова Вайды журналист Саша Озмо.
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