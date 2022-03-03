Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» из-за отмены паспортов вакцинации во Франции. Напомним, такое решение французское правительство приняло сегодня, 3 марта. Оно вступит в силу с 14 марта.
Таким образом, Джокович сможет сыграть на турнире в Монте-Карло с 9 по 17 апреля и на «Ролан Гаррос» с 22 мая по 5 июня.
В настоящее время Джокович не может играть в США, где действуют правила, запрещающие въезд непривитым игрокам. Он пропустит оба турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (10-20 марта) и в Майами (23 марта — 3 апреля).
Напомним, в январе Джоковичу аннулировали австралийскую визу. Из-за этого он не смог сыграть на Australian Open.
Новак пытался оспорить решение австралийских властей в суде, но не смог этого сделать. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.
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