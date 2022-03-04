Свитолина обыграла Томову и вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В Монтеррее (Мексика) на стадионе «Сонома Клаб» состоялся матч 1/8 финала теннисного турнира категории WTA, в котором сошлись 27-летняя украинка Элина Свитолина (15-й номер рейтинга) и 27-летняя представительница Болгарии Виктория Томова (103-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Свитолиной. В первом сете она одержала победу со счётом 7:6, потом уступила 3:6, а в третьем сете победила – 6:2.Продолжительность матча составила 2 часа и 23 минуты.



На счету Свитолиной 2 эйса, ноль двойных ошибок и 6 из 18 (33%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – три эйса, 5 двойных ошибок и шесть брейков.



В 1/4 финала Свитолина встретится с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано (44-й номер рейтинга). Их матч запланирован на 5 марта в 19:00 по мск.