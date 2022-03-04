Элина Свитолина: флаг Украины очень помог мне в борьбе

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой на турнире в Монтеррее. Свитолина выиграла встречу с Томовой со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2 и вышла в четвертьфинал.

«Сегодня был невероятно сложный матч. Виктория очень хорошо играла, и мне пришлось отыгрываться в третьем сете, вернуть свою лучшую игру, вернуться в матч. Мне удалось победить в шести геймах подряд.

Первый сет был очень тяжёлым. Второй сложился не в мою пользу. А в третьем сете я уступала 0:2. Я играла не лучшим образом, но сражалась до конца.

Знаете, украинский флаг (на трибуне. — Прим. «Чемпионата») очень помог мне в борьбе. Я сражалась до конца и в итоге нашла свою игру», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.