Бывший тренер Джоковича: я был против участия Новака на Олимпиаде в Токио

Мариан Вайда, бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказал, что был против участия экс первой ракетки мира в Олимпийских играх в Токио (Япония). По мнению Вайды, из-за выступления на Олимпиаде Джоковичу не хватило сил для успешной игры на US Open. Там Новак в финале уступил россиянину Даниилу Медведеву. Для российского теннисиста эта победа стала первой в карьере на турнирах «Большого шлема».



«Я не был сторонником его участия на Олимпиаде в Токио. Ему не хватило сил на финал US Open. Олимпийские игры выжали его ментально и физически. Но я понимаю его цель. Он очень хотел завоевать золотую медаль для Сербии», — приводит слова Вайды журналист Саша Озмо.



Ранее стало известно, что Вайда и Джокович прекратили сотрудничество. Они работали вместе в течение 15 лет.

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