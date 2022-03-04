Свёнтек рассказала, как планирует провести время после победы на турнире в Дохе

Польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая победительницей турнира в Дохе (Катар), рассказала, что теперь планирует отдохнуть и хорошо подготовиться к турниру в Индиан-Уэллсе (США).



«Я не специалист по празднованию. Возможно, лучшим вариантом празднования будет просто не думать о теннисе. Просто абстрагироваться. Я собираюсь немного отдохнуть, повидаться с друзьями. Намереваюсь наконец сесть за руль, покататься по Варшаве. Просто немного перевести дух. Я не такой человек, который идёт на шумные вечеринки и тому подобное.



Хочу вернуться свежей. Для меня турнир в Дохе был очень тяжёлым и психологически. Думаю, что агрессивная игра стала испытанием для моего тела», — цитирует Свёнтек TennisHead.