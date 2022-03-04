Маррей и Лендл воссоединились в третий раз

Шотландский теннисист Энди Маррей сообщил, что он вновь начинает работать с тренером Иваном Лендлом, сообщает Mirror. Они воссоединяются уже в третий раз в карьере Маррея.

Все три титула на турнирах «Большого шлема» Энди завоевал, когда его тренером был Лендл. Напомним, Маррей стал победителем Уимблдона в 2013 и 2016 годах, а также выиграл US Open в 2012 году.



Маррей и Лендл начали сотрудничать в начале 2012 года, а затем разошлись в 2014-м. Но через два года они вновь объединили усилия, после чего Энди выиграл Уимблдон.



Напомним, Маррей из-за травмы бедра пропустил больше года. После восстановления ему пока так и не удалось набрать оптимальную форму. Он не исключал, что вообще завершит карьеру, учитывая проблемы со здоровьем.