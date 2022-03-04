Стэн Вавринка поделился мнением о Рафаэле Надале

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка рассказал, что думает о 21-кратном победителе ТБШ, экс-лидере мирового рейтинга, испанце Рафаэле Надале. В январе 2022 года Надаль завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии, хотя не играл до этого на протяжении нескольких месяцев.

«Надаля нельзя сравнить ни с кем из других игроков. Не играть несколько месяцев, а потом вернуться на вершину — для него это почти что обычное дело.

Он так часто это делает! Вот и сейчас он это сделал. В таком возрасте, на таком уровне — разумеется, это что-то особенное», — приводит слова Вавринки Daily Express, ссылаясь на L'Equipe.

До этого Рафаэль Надаль лишь раз побеждал на Australian Open, а именно в 2009 году.