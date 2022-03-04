Ястремская вышла в полуфинал турнира в Лионе, обыграв Паолини

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира категории WTA 250, который проходит в Лионе (Франция). В четвертьфинальном поединке Ястремская, получившая уайлд-кард от организаторов, обыграла пятую ракетку соревнований представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.



Ястремская дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Паолини не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

За выход в финал Ястремская сыграет с победительницей матча между Анной Бондарь из Венгрии и румынкой Сораной Кырстя.

Ранее сегодня россиянка Виталия Дьяченко не смогла завершить четвертьфинал против восьмой сеяной китаянки Чжан Шуай.