Ястремская вышла в полуфинал турнира в Лионе, обыграв Паолини

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира категории WTA 250, который проходит в Лионе (Франция). В четвертьфинальном поединке Ястремская, получившая уайлд-кард от организаторов, обыграла пятую ракетку соревнований представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.
Ястремская дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Паолини не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.
За выход в финал Ястремская сыграет с победительницей матча между Анной Бондарь из Венгрии и румынкой Сораной Кырстя.
Ранее сегодня россиянка Виталия Дьяченко не смогла завершить четвертьфинал против восьмой сеяной китаянки Чжан Шуай.
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