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Ястремская вышла в полуфинал турнира в Лионе, обыграв Паолини

Ястремская вышла в полуфинал турнира в Лионе, обыграв Паолини
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира категории WTA 250, который проходит в Лионе (Франция). В четвертьфинальном поединке Ястремская, получившая уайлд-кард от организаторов, обыграла пятую ракетку соревнований представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Ястремская дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Паолини не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

За выход в финал Ястремская сыграет с победительницей матча между Анной Бондарь из Венгрии и румынкой Сораной Кырстя.

Ранее сегодня россиянка Виталия Дьяченко не смогла завершить четвертьфинал против восьмой сеяной китаянки Чжан Шуай.

Лион. 1/4 финала
04 марта 2022, пятница. 16:40 МСК
Ясмине Паолини
48
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Даяна Ястремская
140
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Лион. 1/4 финала
04 марта 2022, пятница. 15:10 МСК
Виталия Дьяченко
118
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
0 		   
3 		   
         
Чжан Шуай
64
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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