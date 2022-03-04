Пьер-Юг Эрбер: хорошая новость в том, что я могу играть на «Ролан Гаррос»!

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер отреагировал на полученную возможность защитить титул чемпиона «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что с 14 марта в стране будут отменены антиковидные правила, требующие обязательной вакцинации. Это означает, что непривитые теннисисты, в число которых входит Эрбер, смогут принять участие в Открытом чемпионате Франции.

«Я только что узнал об этом. Для меня это облегчение, но, думаю, не только для меня. Мы все прошли через этот период, были ли мы привиты или нет.

Если ограничения снимаются, значит, пандемия завершается. Лично я рад за всё население, на самом деле! Оставим в стороне эту очень тяжёлую тему. Многое ещё может случиться. И хорошая новость в том, что я могу играть на «Ролан Гаррос»!» — приводит слова Эрбера L’Equipe.