Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее
Комментарии

15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика).

В четвертьфинале соревнований первая сеяная Свитолина уступила представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано (5) со счётом 6:1, 5:7, 6:7 (5:7). Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Свитолина 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Осорио-Серрано — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале колумбийка сразится с испанкой Нурией Парризас-Диас (6).

Призовой фонд турнира в Монтеррее составил $ 239 477. Его действующей победительницей является финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес.

Монтеррей. 1/4 финала
05 марта 2022, суббота. 07:05 МСК
Элина Свитолина
15
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 5
1 		7 7 7
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
44
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022