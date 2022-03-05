Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее

15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика).

В четвертьфинале соревнований первая сеяная Свитолина уступила представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано (5) со счётом 6:1, 5:7, 6:7 (5:7). Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Свитолина 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Осорио-Серрано — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале колумбийка сразится с испанкой Нурией Парризас-Диас (6).

Призовой фонд турнира в Монтеррее составил $ 239 477. Его действующей победительницей является финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес.