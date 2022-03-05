Муратоглу: Джоковичу было легко подделать справки о вакцинации. Но он отказался жульничать

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, высказался о позиции 20-кратного чемпиона ТБШ серба Новака Джоковича касательно вакцинации от коронавируса.
«Я думаю, что такому человеку как Новак Джокович было бы чрезвычайно легко договориться с врачом, чтобы тот создал бумаги, согласно которым подтвердилась бы вакцинация Новака, даже если бы на самом деле её не было. И люди никогда бы об этом не узнали. Это позволило бы ему участвовать во всех турнирах, делать то, что захочет, и утвердиться в звании «величайшего из великих». Но нет, он так не поступил.
Он отказался жульничать, когда это ещё было возможно и у него не было никаких шансов попасться. Доктор подписал бы документ в Сербии, всё прошло бы легко. Но он сказал: «Нет, я не собираюсь лгать. Не хочу обманывать. Собираюсь оставаться верным себе. Я считаю, что вакцина навредит мне. Нравится вам это или нет, верите вы мне или нет, я расскажу об этом миру и возьму на себя ответственность. Если не смогу стать величайшим, конечно, буду сожалеть, буду думать, что это несправедливо, но я это приму».
Я думаю, что это чрезвычайно сильный посыл от человека, который верен своим ценностям, своим убеждениям и остаётся искренним», — приводит слова Муратоглу We love tennis.
- 5 марта 2022
-
11:42
-
11:32
-
09:41
-
03:39
- 4 марта 2022
-
23:20
-
22:06
-
18:48
-
16:09
-
15:39
-
14:47
-
12:53
-
12:06
-
10:54
-
10:33
-
09:31
-
09:10
-
09:07
-
08:57
-
07:13
- 3 марта 2022
-
22:59
-
20:22
-
18:50
-
14:50
-
12:04
-
11:00
-
09:44
-
09:32
-
09:19
-
08:20
-
03:26
-
00:12
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:35
-
22:02
-
21:45