Муратоглу: Джоковичу было легко подделать справки о вакцинации. Но он отказался жульничать

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, высказался о позиции 20-кратного чемпиона ТБШ серба Новака Джоковича касательно вакцинации от коронавируса.

«Я думаю, что такому человеку как Новак Джокович было бы чрезвычайно легко договориться с врачом, чтобы тот создал бумаги, согласно которым подтвердилась бы вакцинация Новака, даже если бы на самом деле её не было. И люди никогда бы об этом не узнали. Это позволило бы ему участвовать во всех турнирах, делать то, что захочет, и утвердиться в звании «величайшего из великих». Но нет, он так не поступил.

Он отказался жульничать, когда это ещё было возможно и у него не было никаких шансов попасться. Доктор подписал бы документ в Сербии, всё прошло бы легко. Но он сказал: «Нет, я не собираюсь лгать. Не хочу обманывать. Собираюсь оставаться верным себе. Я считаю, что вакцина навредит мне. Нравится вам это или нет, верите вы мне или нет, я расскажу об этом миру и возьму на себя ответственность. Если не смогу стать величайшим, конечно, буду сожалеть, буду думать, что это несправедливо, но я это приму».

Я думаю, что это чрезвычайно сильный посыл от человека, который верен своим ценностям, своим убеждениям и остаётся искренним», — приводит слова Муратоглу We love tennis.