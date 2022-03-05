Маррей и Кирьос получили уайлд-кард на «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде, австралийский теннисист Ник Кирьос получил уайлд-кард на одиночные турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами. Такой же привилегии удостоился 84-й номер мирового рейтинга, британец Энди Маррей.
Отметим, что в данный момент Кирьос является 134-й ракеткой мира.
«Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе пройдёт с 10 по 20 марта. Турнир этой категории в Майами начнётся 23 марта и продлится до 3 апреля.
Планируется, что на обоих турнирах выступят российские теннисисты. Среди них: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
Кроме того, обладателями уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе стали американские теннисисты Джек Сок (130-я ракетка мира) и Сэм Куэрри (115-я ракетка мира).
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