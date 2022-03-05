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Федерер назвал сроки возвращения на корт

Федерер назвал сроки возвращения на корт
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Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, что планирует вернуться на корт в конце лета или начале осени. По его словам, результаты МРТ были очень хорошими, что вселило в него оптимизм.

«Сейчас я в порядке. Мне два месяца приходилось ходить на костылях, пришлось всё начинать заново. Но третья операция была правильным решением. После Уимблдона у меня были проблемы с коленом. Продолжаться дальше так не могло.

Я уже восстанавливаюсь. Могу понемногу думать о возвращении. Но мне понадобится для этого время», — цитирует Федерера SRF.

Ранее Федерер подтвердил, что примет участие в выставочном командном турнире Кубок Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) 23-25 сентября.

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