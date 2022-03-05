Австралия, Нидерланды, Южная Корея и Испания вышли в групповой этап Кубка Дэвиса

В квалификации Кубка Дэвиса состоялись очередные матчи. По их итогам определились четыре участника группового этапа турнира. Ими стали сборные Австралии, Южной Кореи, Нидерландов и Испании.

Австралия обыграла Венгрию со счётом 3:2. Нидерланды нанесли поражение Канаде (3:0). Южная Корея была сильнее Австрии (3:1), а Испания с таким же счётом переиграла Румынию.

Борьбу в квалификации продолжают ещё восемь пар.

Франция – Эквадор – 2:0

Финляндия – Бельгия – 1:1

Словакия – Италия – 1:1

Норвегия – Казахстан – 1:1

Аргентина – Чехия – 2:0

США – Колумбия – 2:0

Бразилия – Германия – 1:1

Швеция – Япония – 1:1

Групповой этап соревнований будет проходить в сентябре. Досрочно путёвки туда получили Хорватия (как прошлогодний финалист), Сербия и Великобритания (им дали уайлд-кард). Должна была сыграть на групповом этапе и Россия, ставшая победителем турнира 2021 года. Но россиян отстранили после начала военной спецоперации на Донбассе.