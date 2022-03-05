Австралия, Нидерланды, Южная Корея и Испания вышли в групповой этап Кубка Дэвиса
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В квалификации Кубка Дэвиса состоялись очередные матчи. По их итогам определились четыре участника группового этапа турнира. Ими стали сборные Австралии, Южной Кореи, Нидерландов и Испании.
Австралия обыграла Венгрию со счётом 3:2. Нидерланды нанесли поражение Канаде (3:0). Южная Корея была сильнее Австрии (3:1), а Испания с таким же счётом переиграла Румынию.
Борьбу в квалификации продолжают ещё восемь пар.
- Франция – Эквадор – 2:0
- Финляндия – Бельгия – 1:1
- Словакия – Италия – 1:1
- Норвегия – Казахстан – 1:1
- Аргентина – Чехия – 2:0
- США – Колумбия – 2:0
- Бразилия – Германия – 1:1
- Швеция – Япония – 1:1
Групповой этап соревнований будет проходить в сентябре. Досрочно путёвки туда получили Хорватия (как прошлогодний финалист), Сербия и Великобритания (им дали уайлд-кард). Должна была сыграть на групповом этапе и Россия, ставшая победителем турнира 2021 года. Но россиян отстранили после начала военной спецоперации на Донбассе.
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