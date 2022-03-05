Федерер посетил соревнования по гигантскому слалому в Ленцерхайде

Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер побывал на соревнованиях Кубка мира по горным лыжам в Ленцерхайде (Швейцария). Он посетил женские соревнования по супергиганту. Многие участницы решили сделать селфи с легендарным спортсменом.

Ранее Федерер сообщил, что планирует вернуться на корт в конце лета — начале осени. По его словам, результаты МРТ были очень хорошими, что вселило в него оптимизм.



«Сейчас я в порядке. Мне два месяца приходилось ходить на костылях, пришлось всё начинать заново. Но третья операция была правильным решением. После Уимблдона у меня были проблемы с коленом. Продолжаться дальше так не могло.



Я уже восстанавливаюсь. Могу понемногу думать о возвращении. Но мне понадобится для этого время», — цитирует Федерера SRF.