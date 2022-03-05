Немецкая теннисистка: российские игроки смеются над тем, что происходит на Украине

Немецкая теннисистка Ева Лис заявила, что российские игроки смеются из-за ситуации на Украине после начала специальной военной операции. Немка участвует в турнире серии «челленджер» в Казахстане. Там она встретила российских игроков.
«Хочу сказать сразу, этот конфликт России и Украины ужасен. Я не пытаюсь никак искать поводы для позитива. Это ужасно. Я видела, как мать моего друга спит в метро со своей маленькой дочерью. Во время телефонного разговора слышны взрывы.
Люди беззащитны перед лицом опасности, но они очень смелые. Многие российские игроки, находящиеся здесь, ведут себя неуважительно по отношению к украинцам, которые там страдают. Россияне смеются над ними, некоторые демонстративно надевают спортивные костюмы в цветах флага. Нужно, чтобы люди об этом знали», — цитирует Лис Daily Mail.
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