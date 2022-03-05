Экс первая ракетка мира ответил на вопрос, можно ли считать Надаля величайшим в истории
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира Илие Настасе поделился мнением о рекорде испанца Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Надаль одержал победу на Australian Open, завоевав 21-й титул в карьере. Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер одержали по 20 побед.
«Если говорить о лучшем игроке в истории, то нужно учитывать и другие факторы. Но есть факты. У Надаля 21 победа на турнирах «Большого шлема», а у других — меньше. Да, у Федерера невероятный талант, но у Надаля 21 титул», — цитирует Настасе Marca.
Напомним, в финале Australian Open Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева. При этом в турнире не участвовал Джокович, который из-за отказа от вакцинации был депортирован.
Новость по темеСтэн Вавринка поделился мнением о Рафаэле Надале
Комментарии
- 5 марта 2022
-
20:34
-
19:54
-
19:00
-
18:27
-
17:28
-
17:18
-
12:33
-
11:42
-
11:32
-
09:41
-
03:39
- 4 марта 2022
-
23:20
-
22:06
-
18:48
-
16:09
-
15:39
-
14:47
-
12:53
-
12:06
-
10:54
-
10:33
-
09:31
-
09:10
-
09:07
-
08:57
-
07:13
- 3 марта 2022
-
22:59
-
20:22
-
18:50
-
14:50
-
12:04
-
11:00
-
09:44
-
09:32
-
09:19
Партнерский контент