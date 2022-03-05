Экс первая ракетка мира ответил на вопрос, можно ли считать Надаля величайшим в истории

Бывшая первая ракетка мира Илие Настасе поделился мнением о рекорде испанца Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Надаль одержал победу на Australian Open, завоевав 21-й титул в карьере. Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер одержали по 20 побед.



«Если говорить о лучшем игроке в истории, то нужно учитывать и другие факторы. Но есть факты. У Надаля 21 победа на турнирах «Большого шлема», а у других — меньше. Да, у Федерера невероятный талант, но у Надаля 21 титул», — цитирует Настасе Marca.



Напомним, в финале Australian Open Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева. При этом в турнире не участвовал Джокович, который из-за отказа от вакцинации был депортирован.

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