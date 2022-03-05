Глава НОК Италии выступил против допуска Джоковича к «Мастерсу» в Риме

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго считает, что сербский теннисист Новак Джокович не должен быть допущен к турниру серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия). Малаго заявил, что невакцинированных игроков нельзя допускать на турнир.



Ранее власти Италии подтвердили, что Джокович сможет выступить на турнире, если захочет. Вакцинация не является обязательным требованием.



«Даже если он будет принимать душ в своём вагончике, есть и спать отдельно от всех, это неправильный посыл для всех. Каждый день я получаю множество жалоб от мам и пап детей, которым не дают заниматься спортом из-за отсутствия сертификата. Допуск Джоковича будет неправильным решением», — цитирует Малаго RAI.

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