Зверев победил Монтейру в квалификации Кубка Дэвиса
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Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Бразилии Тьяго Монтейро в квалификации Кубка Дэвиса со чётом 6:1, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. За это время Зверев сделал 4 подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.
На счету бразильца 1 эйс и 1 двойная ошибка.
Таким образом, счёт в матче между Бразилией и Германией стал 3:1 в пользу немцев.
Ранее на турнире Зверев обыграл Тьяго Уайлда, а Ян-Леннард Штруфф уступил Тьяго Монтейро.
Ранее сообщалось, что Зверев оштрафован на $ 40 тыс. в рамках теннисного тура и лишится всех рейтинговых очков на турнире ATP в Акапулько (Мексика) за удар ракеткой о стойку судьи после поражения в парном разряде.
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