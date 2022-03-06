Зверев победил Монтейру в квалификации Кубка Дэвиса

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Бразилии Тьяго Монтейро в квалификации Кубка Дэвиса со чётом 6:1, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. За это время Зверев сделал 4 подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

На счету бразильца 1 эйс и 1 двойная ошибка.

Таким образом, счёт в матче между Бразилией и Германией стал 3:1 в пользу немцев.

Ранее на турнире Зверев обыграл Тьяго Уайлда, а Ян-Леннард Штруфф уступил Тьяго Монтейро.

Ранее сообщалось, что Зверев оштрафован на $ 40 тыс. в рамках теннисного тура и лишится всех рейтинговых очков на турнире ATP в Акапулько (Мексика) за удар ракеткой о стойку судьи после поражения в парном разряде.