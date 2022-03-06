Фернандес и Оссорио-Серрано сыграют в финале турнира в Монтеррее

На турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика) определились финалистки. В финале сыграют канадка Лейла Фернандес и Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии.
44-я ракетка мира Осорио-Серрано в полуфинале обыграла испанку Нурию Парризас-Диас. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут. Осорио-Серрано выполнила два эйса, допустила два двойных промаха и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. 51-я ракетка мира Парризас-Диас сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
21-я ракетка мира Фернандес нанесла поражение Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4. 69-я ракетка мира Хаддад-Майе выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Фернандес трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
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