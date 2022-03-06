Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фернандес и Оссорио-Серрано сыграют в финале турнира в Монтеррее

Фернандес и Оссорио-Серрано сыграют в финале турнира в Монтеррее
Комментарии

На турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика) определились финалистки. В финале сыграют канадка Лейла Фернандес и Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии.

44-я ракетка мира Осорио-Серрано в полуфинале обыграла испанку Нурию Парризас-Диас. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут. Осорио-Серрано выполнила два эйса, допустила два двойных промаха и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. 51-я ракетка мира Парризас-Диас сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

21-я ракетка мира Фернандес нанесла поражение Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4. 69-я ракетка мира Хаддад-Майе выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Фернандес трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Монтеррей. 1/2 финала
06 марта 2022, воскресенье. 03:05 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
44
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Нурия Парризас-Диас
51
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Монтеррей. 1/2 финала
06 марта 2022, воскресенье. 04:50 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
69
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Лейла Фернандес
21
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022