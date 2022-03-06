Определились все участники группового этапа Кубка Дэвиса
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На Кубке Дэвиса завершилась квалификация. По её итогам определились все участники группового этапа турнира. Через квалификацию в финальную стадию вышли Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Франция, Аргентина, Казахстан, Бельгия, Швеция, Италия, США и Германия.
Результаты квалификации:
- Австралия – Венгрия – 3:2
- Южная Корея – Австрия – 3:1
- Нидерланды – Канада – 4:0
- Испания – Румыния – 3:1
- Франция – Эквадор – 3:0
- Аргентина – Чехия – 3:0
- Норвегия – Казахстан – 1:3
- Финляндия – Бельгия – 2:3
- Швеция – Япония – 3:2
- Словакия – Италия – 2:3
- США – Колумбия – 4:0
- Бразилия – Германия – 1:3
Помимо перечисленных сборных на групповом этапе также сыграют Хорватия, Сербия и Великобритания. Хорваты прошли в заключительный этап, как финалисты прошлогоднего розыгрыша. Сербия и Великобритания получили уайлдкард.
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