Определились все участники группового этапа Кубка Дэвиса

На Кубке Дэвиса завершилась квалификация. По её итогам определились все участники группового этапа турнира. Через квалификацию в финальную стадию вышли Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Франция, Аргентина, Казахстан, Бельгия, Швеция, Италия, США и Германия.

Результаты квалификации:

Австралия – Венгрия – 3:2

Южная Корея – Австрия – 3:1

Нидерланды – Канада – 4:0

Испания – Румыния – 3:1

Франция – Эквадор – 3:0

Аргентина – Чехия – 3:0

Норвегия – Казахстан – 1:3

Финляндия – Бельгия – 2:3

Швеция – Япония – 3:2

Словакия – Италия – 2:3

США – Колумбия – 4:0

Бразилия – Германия – 1:3

Помимо перечисленных сборных на групповом этапе также сыграют Хорватия, Сербия и Великобритания. Хорваты прошли в заключительный этап, как финалисты прошлогоднего розыгрыша. Сербия и Великобритания получили уайлдкард.