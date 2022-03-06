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Определились все участники группового этапа Кубка Дэвиса

Определились все участники группового этапа Кубка Дэвиса
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На Кубке Дэвиса завершилась квалификация. По её итогам определились все участники группового этапа турнира. Через квалификацию в финальную стадию вышли Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Франция, Аргентина, Казахстан, Бельгия, Швеция, Италия, США и Германия.

Результаты квалификации:

  • Австралия – Венгрия – 3:2
  • Южная Корея – Австрия – 3:1
  • Нидерланды – Канада – 4:0
  • Испания – Румыния – 3:1
  • Франция – Эквадор – 3:0
  • Аргентина – Чехия – 3:0
  • Норвегия – Казахстан – 1:3
  • Финляндия – Бельгия – 2:3
  • Швеция – Япония – 3:2
  • Словакия – Италия – 2:3
  • США – Колумбия – 4:0
  • Бразилия – Германия – 1:3

Помимо перечисленных сборных на групповом этапе также сыграют Хорватия, Сербия и Великобритания. Хорваты прошли в заключительный этап, как финалисты прошлогоднего розыгрыша. Сербия и Великобритания получили уайлдкард.

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Австралия, Нидерланды, Южная Корея и Испания вышли в групповой этап Кубка Дэвиса
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