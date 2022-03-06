Экс-первая ракетка мира: с тех пор, как все вакцинировались, у Джоковича возникли проблемы
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Бывшая первая ракетка мира Илие Настасе поделился мнением о ситуации, в которой находится серб Новак Джокович. Сербский теннисист отказался вакцинироваться от коронавируса, из-за чего был вынужден пропустить Australian Open. Власти страны аннулировали его визу.
По всей видимости, Джоковича допустят до «Ролан Гаррос». Но Настасе полагает, что у серба могут возникнуть проблемы с участием в турнирах.
«С тех пор, как все игроки вакцинировались кроме него, у Новака возникли проблемы. И они будут. Но я не собираюсь осуждать его. Я не могу этого делать, ведь не являюсь его соперником», — цитирует Настасе Marca.
Ранее сообщалось, что Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос». Власти Франции отменили обязательную вакцинацию для игроков.
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