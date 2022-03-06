Зверев раскритиковал бразильских болельщиков за оскорбления его семьи на Кубке Дэвиса
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Немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал бразильских болельщиков за поведение во время матча Кубка Дэвиса. Зверев обыграл бразильца Тьяго Монтейро со счётом 6:1, 7:5. Благодаря этой победе, сборная Германии вышла в групповой этап турнира. Счёт в противостоянии команд стал 3-1.
После матча Зверев заявил, что бразильские болельщики оскорбляли его и членов семьи.
«Когда начинают кричать про членов твоей семьи и любимых людях, невозможно говорить об уважении. Сегодня болельщики переходили эту черту в каждом гейме», — сказал Зверев после матча.
Помимо Германии через квалификацию в заключительную стадию турнира вышли Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Франция, Аргентина, Казахстан, Бельгия, Швеция, Италия и США.
Новость по темеЗверев победил Монтейро в квалификации Кубка Дэвиса
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