Зверев раскритиковал бразильских болельщиков за оскорбления его семьи на Кубке Дэвиса

Немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал бразильских болельщиков за поведение во время матча Кубка Дэвиса. Зверев обыграл бразильца Тьяго Монтейро со счётом 6:1, 7:5. Благодаря этой победе, сборная Германии вышла в групповой этап турнира. Счёт в противостоянии команд стал 3-1.



После матча Зверев заявил, что бразильские болельщики оскорбляли его и членов семьи.



«Когда начинают кричать про членов твоей семьи и любимых людях, невозможно говорить об уважении. Сегодня болельщики переходили эту черту в каждом гейме», — сказал Зверев после матча.

Помимо Германии через квалификацию в заключительную стадию турнира вышли Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Франция, Аргентина, Казахстан, Бельгия, Швеция, Италия и США.