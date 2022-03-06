Лейла Фернандес: в Мексике меня всегда здорово поддерживают

Канадская теннисистка Лейла Фернандес высказалась о выходе в финал турнира в Монтеррее (Мексика). В полуфинале она взяла верх над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей со счётом 6:1, 6:4. В финале соревнований Фернандес встретится с Камилой Осорило из Колумбии.



«Я просто люблю играть в теннис на глазах у болельщиков, которые любят его так же сильно, как и я. Меня здесь здорово поддерживают, то же самое касается и поддержки соперниц. В тяжёлые моменты эта помощь помогает.



Здесь мне не на что жаловаться. В Мексике всегда было здорово, у меня с ней связаны тёплые воспоминания. Надеюсь, что я буду часто играть здесь», — цитирует Фернандес пресс-служба WTA.

Призовой фонд турнира в Монтеррее превышает $ 250 тыс.