Стаховский опубликовал переписку с Джоковичем о ситуации на Украине

Украинский теннисист Сергей Стаховский, ранее вступивший в ряды украинской армии, опубликовал в «Инстаграме» переписку с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Стако, как твои дела? Ты на поле боя? Думаю о тебе… Надеюсь, скоро всё успокоится. Пожалуйста, дай мне надёжный адрес для отправки помощи… Финансовой, а также любой другой», — написал Джокович Стаховскому.

Ранее Стаховский рассказывал о поддержке Джоковича, при этом отмечая, что другие представители «Большой тройки» испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер предпочли молчать.