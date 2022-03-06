Стаховский опубликовал переписку с Джоковичем о ситуации на Украине
Поделиться
Украинский теннисист Сергей Стаховский, ранее вступивший в ряды украинской армии, опубликовал в «Инстаграме» переписку с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
«Стако, как твои дела? Ты на поле боя? Думаю о тебе… Надеюсь, скоро всё успокоится. Пожалуйста, дай мне надёжный адрес для отправки помощи… Финансовой, а также любой другой», — написал Джокович Стаховскому.
Ранее Стаховский рассказывал о поддержке Джоковича, при этом отмечая, что другие представители «Большой тройки» испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер предпочли молчать.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
15:13
-
14:15
-
12:31
-
10:56
-
10:28
-
10:03
-
09:43
-
09:30
-
03:26
-
01:45
- 5 марта 2022
-
22:58
-
22:45
-
21:59
-
21:38
-
20:34
-
19:54
-
19:00
-
18:27
-
17:28
-
17:18
-
12:33
-
11:42
-
11:32
-
09:41
-
03:39
- 4 марта 2022
-
23:20
-
22:06
-
18:48
-
16:09
-
15:39
-
14:47
-
12:53
-
12:06
-
10:54
-
10:33
Партнерский контент