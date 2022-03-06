Украинка Ястремская не смогла выиграть турнир WTA-250 в Лионе, уступив в 3 сетах Ч. Шуай

64-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай стала победительницей турнира WTA-250 в Лионе (Франция). В финале турнира она обыграла 140-ю ракетку мира, украинскую теннисистку Даяну Ястремскую. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

В финальной встрече Ястремская выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала все четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Чжан Шуай — две подачи навылет, две двойные ошибки, а также 5 брейков при 9 брейк-пойнтах.

Напомним, Ястремская получила уайлд-кард на турнир в Лионе. На пути к финалу соревнований Даяна обыграла румынку Ану Богдан, испанку Кристину Бушкэ, итальянку Ясмине Паолине и ещё одну румынку Сорану Кырстю.

Призовой фонд турнира в Лионе в этом году составил почти $ 240 тыс.