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Украинка Ястремская не смогла выиграть турнир WTA-250 в Лионе, уступив в 3 сетах Ч. Шуай

Украинка Ястремская не смогла выиграть турнир WTA-250 в Лионе, уступив в 3 сетах Ч. Шуай
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64-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай стала победительницей турнира WTA-250 в Лионе (Франция). В финале турнира она обыграла 140-ю ракетку мира, украинскую теннисистку Даяну Ястремскую. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

В финальной встрече Ястремская выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала все четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Чжан Шуай — две подачи навылет, две двойные ошибки, а также 5 брейков при 9 брейк-пойнтах.

Напомним, Ястремская получила уайлд-кард на турнир в Лионе. На пути к финалу соревнований Даяна обыграла румынку Ану Богдан, испанку Кристину Бушкэ, итальянку Ясмине Паолине и ещё одну румынку Сорану Кырстю.

Призовой фонд турнира в Лионе в этом году составил почти $ 240 тыс.

Лион. Финал
06 марта 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Чжан Шуай
64
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Даяна Ястремская
140
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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