«Могут ли они влиять на действия своей власти?» Суарес-Наварро — о российских теннисистах

Бывшая шестая ракетка мира, испанская экс-теннисистка Карла Суарес-Наварро высказалась об ограничениях для российских спортсменов. Напомним, россияне не могут выступать под флагом страны на теннисных турнирах.

«Как профессиональный спортсмен я ставлю себя на место российских атлетов. Могут ли они влиять на действия власти своей страны? Должны ли они расплачиваться за последствия политических решений, которые спортсменов так мало волнуют?» — приводит слова Суарес-Наварро испанское издание El Pais.

Напомним, ранее Россия начала спецоперацию на Донбассе. После этого в отношении российского спорта начали действовать санкции. Федерация тенниса России также была отстранена. Таким образом, российская сборная не сможет принять участие в Кубке Дэвиса и других командных турнирах под эгидой ITF.