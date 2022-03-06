Звонарёва и немка Зигемунд выиграли парный турнир в Лионе, уверенно победив в финале

Российская теннисистка Вера Звонарёва стала победительницей парного турнира в Лионе (Франция). Там она выступала с немкой Лаурой Зигемунд.

В финальной встрече они обыграли британских теннисисток Алисию Барнетт и Оливию Николлс. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

Звонарёва и Зигемунд 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали все 6 брейк-пойнтов из 6. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и сделали 2 брейка при 6 брейк-пойнтах.

Отметим, что Звонарёва уже в 17-й раз сыграла в финалах парных турниров. Победа в Лионе стала для Звонарёвой 11-й в карьере в парном разряде. Вместе теннисистки выигрывали парный турнир на US Open.