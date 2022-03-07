Украинская теннисистка Ястремская получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

140-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Это произошло благодаря тому, что прошедшая в основную стадию турнира итальянка Камила Джорджи снялась с предстоящих соревнований. Её место заняла ранее получившая уайлд-кард японка Наоми Осака.

Место уайлд-кард освободилось после того, как Осака заменила Джорджи в основной стадии. Его получила Ястремская.

Напомним, вчера, 6 марта, Ястремская в финале турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция) не смогла обыграть 64-ю ракетку мира, китаянку Чжан Шуай. Встреча закончилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Ястремская получила уайлд-кард на турнир в Лионе. На пути к финалу соревнований Даяна обыграла румынку Ану Богдан, испанку Кристину Бушкэ, итальянку Ясмине Паолине и ещё одну румынку Сорану Кырстю.