Фернандес выиграла турнир в Монтеррее, победив в финале Осорио-Серрано

В Монтеррее (Мексика) на стадионе «Сонома Клаб» состоялся финальный матч теннисного турнира категории WTA, в котором сошлись 20-летняя колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано (44-й номер рейтинга) и 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес (21-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Фернандес. В первом сете она проиграла со счётом 6:7, потом победила 6:4, а в третьем вновь была лучше – 7:6. Продолжительность матча составила 3 часа и 6 минут.



Канадка реализовала 4 эйса и сделала 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. У колумбийки 2 подачи навылет и 2 ошибки на второй подаче, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 15.



В полуфинале 21-я ракетка мира Фернандес нанесла поражение Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.