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Фернандес выиграла турнир в Монтеррее, победив в финале Осорио-Серрано

Фернандес выиграла турнир в Монтеррее, победив в финале Осорио-Серрано
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В Монтеррее (Мексика) на стадионе «Сонома Клаб» состоялся финальный матч теннисного турнира категории WTA, в котором сошлись 20-летняя колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано (44-й номер рейтинга) и 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес (21-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Фернандес. В первом сете она проиграла со счётом 6:7, потом победила 6:4, а в третьем вновь была лучше – 7:6. Продолжительность матча составила 3 часа и 6 минут.

Канадка реализовала 4 эйса и сделала 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. У колумбийки 2 подачи навылет и 2 ошибки на второй подаче, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

В полуфинале 21-я ракетка мира Фернандес нанесла поражение Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.

Монтеррей. Финал
07 марта 2022, понедельник. 01:40 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
44
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Лейла Фернандес
21
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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