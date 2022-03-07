Французский теннисист Эрбер высказался о событиях на Украине

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер поделился мнением о происходящем на Украине. Спортсмен признался, что его сильно расстраивает происходящее.



«Есть основания для депрессии, когда смотришь на происходящее. Это шокирует. Мы не осознавали, насколько нам повезло, что мы живём в мирное время. В своё время мы пережили атаки на Париж во время «Мастерса». Начинаем привыкать к подобным ситуациям.



Я постоянно думаю о том, что происходит на Украине. Очень сочувствую людям», — цитирует Эрбера L’Equipe.



Ранее стало известно, что Эрбер сможет выступить на «Ролан Гаррос», так как французские власти отменили обязательное требование о вакцинации от коронавируса. Во Францию сможет приехать и экс-первая ракетка мира Новак Джокович.