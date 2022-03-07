Доминик Тим снялся с «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами

Австрийский теннисист Доминик Тим не выступит на турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами, сообщает пресс-служба соревнований. Сам спортсмен в социальных сетях заявил, что его рука и кисть уже в порядке после травмы, но он предпочитает начать сезон и вернуться на корт на грунтовом покрытии.
В сезоне-2021 28-летний Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона. В Кордове Доминик должен был вернуться в тур, он был посеян под вторым номером, но снялся с соревнований. Теперь австриец планирует вернуться в тур в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
Тим пропустил старт текущего сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии — 2022, победителем которого стал испанец Рафаэль Надаль.
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